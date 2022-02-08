تجذب مواجهة الأهلي وبالميراس اليوم أنظار الجماهير الهلالية، خاصة أن الزعيم سيواجه أحد الفريقين في المباراة المقبلة.

مباراة الأهلي وبالميراس

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس، بعد قليل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتحقيق إنجاز تاريخي، حيث إنه سبق وتوج بالمركز الثالث مرتين.

الهلاليون يتابعون مواجهة اليوم

وتحظى مباراة الأهلي وبالميراس اليوم بمتابعة جيدة من الهلاليين، حيث إن الفائز من هذه المواجهة سيواجه في النهائي الفائز من لقاء الغد الذي يجمع الأزرق بفريق تشيلسي، فيما سيلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتُمني الجماهير النفس بتحقيق الزعيم لمفاجأة، وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي المرشح الأول لحصد اللقب، في ظل التدعيمات القوية التي قام بها الأزرق، وهو ما ظهر خلال مباراته ضد الجزيرة الإماراتي.

وكان الزعيم قد حصل على المركز الرابع خلال مشاركته السابقة في كأس العالم للأندية، ويطمح لتحقيق مركز أفضل في النسخة الحالية، وسيتابع المدرب ليوناردو جارديم مباراة الأهلي وبالميراس اليوم بقوة، نظرًا لمواجهته المقبلة أمام أحدهما.

وفي السياق ذاته، أشاد مساعد مدرب فريق تشيلسي، زولت لوف بإمكانيات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وأكد أنه يعرف عدد من لاعبيه المحترفين، مشددًا على صعوبة المواجهة.