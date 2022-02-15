واصل نادي الهلال تصدر قائمة مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 20 جولة.

الهلال يتصدر قائمة الأكثر تمريرًا:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9396 تمريرة، على الرغم من خوضه 17 مباراة فقط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في القائمة برصيد 8868 تمريرة، فيما قام لاعبو النادي الأهلي بـ8742 تمريرة، وحل الشباب في المركز الرابع بـ8623 تمريرة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الخامس بقائمة الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7869 تمريرة، يليه التعاون بـ7820 تمريرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الشباب، ثم النصر بـ38 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم أبها بـ28 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، وحل الرائد ثامنًا بـ25 نقطة، يليه النادي الأهلي برصيد 24 نقطة، ثم الطائي برصيد 22 نقطة، ثم التعاون بـ21 نقطة.

ويقع الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، ثم الباطن بـ19 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.