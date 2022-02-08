عُقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني الخاص بمواجهة الهلال ضد تشيلسي المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال بالطقم الأساسي

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم الاستقرار على خوض الزعيم للمباراة بالطقم الأزرق الأساسي، فيما سيرتدي تشيلسي الطقم الأصفر البديل.

ومن المقرر أن يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية في حالة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الهلال ضد تشيلسي بالتعادل، وإذا استمرت النتيجة بالتعادل، سيتم لعب ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل إلى النهائي.

مباراة الغد في نصف نهائي مونديال الأندية

ويلعب الزعيم ضد تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد اكتساحه للجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/1، فيما يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.