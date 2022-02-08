أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة تشيلسي الإنجليزي.

الهلال ينهي استعداداته:

وركز جارديم في مران اليوم على الجوانب التكتيكية والفنية، حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، وشرح عددًا من الجمل التكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتم المران بمناورة فنية.

وواصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، عبدالله عطيف وناصر الدوسري، برامجهم العلاجية والتأهيلية، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل الذي حرص على متابعة المران.

نصف نهائي كأس العالم للأندية:

ويواجه الهلال فريق تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ويسعى الزعيم لتحقيق مفاجأة، والإطاحة بالبلوز المرشح الأول لحصد لقب كأس العالم للأندية 2021، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه أمام الجزيرة الإماراتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).