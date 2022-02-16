يطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تفوقه ضد الشباب، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في مباراتهما المقبلة.

الهلال مع دياز يتفوق على الشباب

وعاد رامون دياز إلى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، بعد إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد مباراة الهلال ضد الشباب المقبلة هي الخامسة للأرجنتيني دياز، حيث سبق ولعب 4 مواجهات ضد الليوث في فترته الأولى مع الزعيم، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

وقاد دياز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة واحدة ضد الشباب خلال منافسات موسم 2018/ 2019، وخسر هذه المواجهة، قبل أن يرحل سريعًا عن تدريب العميد.

الهلال ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشباب، مساء يوم غد الخميس، على ملعب فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.