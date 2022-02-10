تترقب الجماهير العربية مواجهة الهلال والأهلي المصري ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

الهلال والأهلي يسعيان لحصد البرونزية

ويلعب الهلال والأهلي المصري، يوم السبت المقبل عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب آل نهيان.

ويخوض الزعيم مباراة الهلال والأهلي المصري بعد خسارته بصعوبة ضد تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف نهائي مونديال الأندية، فيما خسر المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

المواجهات العربية في كأس العالم للأندية

وتُعتبر مباراة الهلال والأهلي المصري هي ثامن المواجهات العربية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وكانت البداية في نسخة 2000، حينما فاز النصر على الرجاء المغربي بنتيجة 4/3 في مرحلة المجموعات.

وتجاوز الاتحاد عقبة الأهلي المصري بهدف دون رد في مونديال الأندية 2005، قبل أن تتجدد المواجهات العربية في نسخة 2011، عندما فاز السد القطري على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف.

وفاز العين الإماراتي على الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في الدور التمهيدي الثاني بمونديال الأندية 2018، ونجح الهلال في الفوز على الترجي بهدف دون رد في نسخة 2019.

وفاز السد القطري على الترجي التونسي بنتيجة 6/2 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية 2019، ونجح الأهلي المصري في تجاوز الدحيل القطري بهدف نظيف في نسخة 2020.