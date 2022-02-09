يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، لتجاوز عقبة تشيلسي الإنجليزي اليوم، خاصة أن الزعيم يملك في صفوفه عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرات.

الزعيم في مواجهة تشيلسي اليوم

وتترقب الجماهير مباراة الهلال ضد تشيلسي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، اليوم الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

خبرات لاعبي الهلال المحترفين تحفز الجماهير

ويملك الزعيم في صفوفه 4 لاعبين سبق وخاضوا مباريات ضد تشيلسي، وهم؛ البرازيلي ماثيوس بيريرا، المالي موسى ماريغا، البيروفي أندريه كاريلو والنيجيري أوديون إيغالو.

ولعب الرباعي الهلالي 14 مباراة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في 3 بطولات مختلفة، وهي؛ الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، وحققوا 4 انتصارات، و3 تعادلات و7 هزائم.

ويُعد بيريرا الأكثر تأثيرًا ضد تشيلسي، حيث لعب أمامه مرتين في الدوري الإنجليزي مع وست بروميتش، وسجل هدفين، وفاز مرة وتعادل في أخرى، وخاض ماريغا مواجهتين بقميص بورتو أمام البلوز، فاز مرة وخسر أخرى.

ولعب إيغالو 6 مباريات ضد تشيلسي خلال فترة احترافه في فريقي مانشستر يونايتد وواتفورد في بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، وفاز مرة وتعادل مرتين، وخسر 3 مواجهات، ونجح في تسجيل هدف واحد.

وشارك كاريلو في 4 مباريات مع فريقي سبورتنج لشبونة البرتغالي وواتفورد الإنجليزي ضد البلوز، في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الفوز مرة وخسر 3 لقاءات.