يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، لتحقيق إنجاز تاريخي للأندية السعودية في بطولة كأس العالم للأندية.

تشيلسي يتجاوز عقبة الزعيم بصعوبة

ولعب الهلال ضد تشيلسي بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وفاز البلوز بصعوبة بهدف دون رد، سجله روميلو لوكاكو.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، يوم السبت المقبل.

الهلال يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأهلي المصري، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية، ليصبح الزعيم أمام فرصة لتحقيق إنجاز غير مسبوق.

وفي حال فوز الزعيم بالميدالية البرونزية، سيكون أول فريق سعودي ينجح في تحقيق المركز الثالث والفوز بميدالية في كأس العالم للأندية، حيث سبق وحقق الأزرق في 2019 والاتحاد عام 2005 الإنجاز الأبرز وهو المركز الرابع.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو أكثر فريق سعودي خوضًا للمباريات في كأس العالم للأندية برصيد 5 مباريات، وأحرز 10 أهداف، والأكثر فوزًا بمباراتين، كما أنه صاحب أكبر نتيجة في تاريخ البطولة، بعد فوزه على الجزيرة بستة أهداف مقابل هدف.