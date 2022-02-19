سيغيب عن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال في مباراة النصر، كل من عبدالله عطيف وناصر الدوسري.

وذكر الحساب الرسمي لـ زعيم آسيا عبر “تويتر” أن عطيف وناصر الدوسري يخضعان لتنفيذ برامجهما التأهيلية في صالة الإعداد البدني للنادي.

مواجهة قوية لـ الهلال في كأس الملك:

ويستعد زعيم آسيا لمواجهة نادي النصر بعد غدٍ الاثنين في ربع نهائي كأس الملك.

ويرغب الزعيم في الفوز على النصر والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين، منتشيًا بفوزه العريض على نادي الشباب بخماسية دون رد في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب كبيري الرياض في الدوري:

يذكر أن النصر متواجد حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 41 نقطة، أما نادي الهلال ففي المركز الرابع برصيد 34 نقطة.