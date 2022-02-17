قسا الفريق الكروي الأول في الهلال، على الشباب بخماسية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الهلال والشباب

وكان زعيم آسيا أنهى الشوط الأول برباعية دون رد.

وكان النيجيري أوديون إيجالو افتتح التسجيل لـ الزعيم في الدقيقة الثامنة عشرة، بعد تمريرة متقنة من البيروفي أندري كاريلو.

وواصل الزعيم ضغطه ليضيف ثاني الأهداف عبر كاريلو في الدقيقة الخامسة والعشرين من تصويبة قوية.

إيجالو نجم المباراة الأول

الزعيم واصل إمتاعه وإقناعه الفني، ليضيف ثالث الأهداف عبر موسى ماريجا في الدقيقة الثلاثين بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلمان الفرج.

وأراد إيجالو أن يكون نجمًا للمباراة في شوطها الأول فأضاف الهدف الثاني له والرابع لـ الهلال في الدقيقة الـ44 بعد تمريرة جيدة من ماريجا.

وفي الشوط الثاني، سجل ماريجا ثاني أهدافه والخامس لـ الهلال بالدقيقة الـ83 ليفوز الزعيم بخماسية دون رد في أول مباراة لـ المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 34 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث، وظل النصر ثانيًا برصيد 41 نقطة.