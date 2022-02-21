انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الهلال ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

تاليسكا يتقدم:

وبدأت مباراة النصر ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في هز الشباك.

ولعب بيتي مارتينيز كرة مميزة لفينسنت أبو بكر، ليراوغ الدفاع ويلعب عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، حولها تاليسكا برأسه في الشباك عند الدقيقة 17، ليشعل الهدف المبكر المباراة.

وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن إحراز هدف جديد، وطالب لاعبو العالمي بالحصول على ركلة جزاء على سعود عبدالحميد عند الدقيقة 29، ولكن الحكم لم يحتسبها، وسط تفاعل كبير من الجماهير، لتستمر المحاولات، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر ضد الهلال بتقدم الأصفر بهدف نظيف.

الهلال يسجل ثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لاعبو الزعيم بقوة، قبل أن ينجح إيغالو في هز الشباك برأسية مميزة عند الدقيقة 62، بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن، لتشتعل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند الدقيقة 74، ليسددها سالم الدوسري بنجاح في شباك الحارس وليد عبدالله، ويمنح الزعيم التقدم، وكاد أن يحرز الهدف الثالث هند الدقيقة 84، ولكن العارضة حرمته.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو في الوقت بدل الضائع، وقرر عدم احتساب ركلة جزاء ضد العالمي، لتنتهي مباراة الهلال ضد النصر بفوز الزعيم، وينتظر المتأهل من مباراة الشباب والأهلي لملاقاته في نصف نهائي كأس الملك.