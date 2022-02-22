واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تفوقه على النصر ضمن منافسات بطولة كأس الملك، بعد نجاحه في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

الهلال ضد النصر في الكأس

ولعب الهلال ضد النصر 8 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس الملك، ولم ينجح العالمي في تحقيق أي فوز، حيث فاز الزعيم في 5 مواجهات، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

وكانت المباريات التي انتهت بالتعادل عند إجراء بطولة كأس الملك بنظام الذهاب والإياب، والاستفادة من أفضلية التسجيل.

نصف نهائي كأس الملك

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الهلال بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه الزعيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في نصف نهائي كأس الملك، بعد فوز الليوث على الأهلي بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).