أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، اليوم الخميس، أنها تستهدف إزالة ما يزيد عن 4500 عقار بــ حي النكاسة في جميع المراحل.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المرحلة الثانية يتخللها إزالة 620 عقارًا خلال مدة لا تتجاوز 10 أسابيع.

يأتي ذلك فيما تتواصل أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة، بمكة المكرمة الذي يهدف إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تمدد البناء العشوائي والحفاظ على الهوية الحضرية لمدينة مكة المكرمة.

عمليات الإزالة والتطوير

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير، كامل منطقة النكاسة التي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 متر مربع، حيث تأتي هذه المرحلة التي بدأت صباح اليوم امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.

معالجة وضع الأحياء العشوائية

وأكد المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي، أن مشروع التطوير جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية، فيما يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة والتخلص من آثارها السلبية.