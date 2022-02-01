انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد اليابان ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 بتقدم الساموراي بهدف نظيف.

بداية سريعة وإصابة عبدالإله المالكي

وبدأت مباراة السعودية ضد اليابان المقامة على ملعب سايتاما 2002 بشكل سريع، وحصل علي البليهي على إنذار عند الدقيقة الرابعة بعد تدخل قوي على لاعب الساموراي.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف مبكر، وسط تألق دفاعي من المنتخبين، قبل أن يضطر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لإجراء تبديل اضطراري بخروج عبدالإله المالكي للإصابة، والدفع باللاعب عبدالله الخيبري عند الدقيقة 23.

اليابان تهز الشباك

ونجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 32 عن طريق لاعبه تاكومي مينامينو، لينتفض لاعبو الأخضر بعد الهدف، بحثًا عن تعديل النتيجة عن طريق سالم الدوسري وفراس البريكان.

وتألق حارس المرمى محمد العويس وأنقذ شباكه من تلقي الهدف الثاني عند الدقيقة 40، وواصل الأخضر ضغطه وحصل على ركنية ثانية عند الدقيقة 42، قبل أن ينجح دفاع الساموراي في إبعاد الكرة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق المتبقية، وسط محاولات من الأخضر لتعديل النتيجة، ولعب الغنام عرضية، إلا أن الدفاع حولها إلى ركنية، نفذها سالم الدوسري، ولكن أبعدها اللاعبون.

وواصل لاعبو الأخضر الضغط وحصلوا على أكثر من ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة، ولكن لم يستغلوها، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب اليابان الأول لكرة القدم بهدف دون رد.