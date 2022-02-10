توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الخميس بداية أول أيام العقارب التي يغلب عليها اعتدال الأجواء.

نوء العقارب:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر إن نوء العقارب ليس نجماً وإنما صفة وتنقسم تلك الأيام إلى ثلاثة منازل؛ العقرب الأول هو سعد الذابح (السم)، والعقرب الثاني هو سعد بلع (الدم)، والعقرب الثالث هو سعد السعود (الدسم).

صفات العقارب:

وتابع أن تلك العقارب لها من أسمائها نصيب وعدد أيامها 39 يوماً، مبيناً أنها مظنة البرد متى هبت رياح باردة أصلها قطبي أو سيبيري وقد يحصل منها أضرار، حيث يكون سعد الذابح وسعد بلع من فصل الشتاء، وأما سعد السعود من فصل الربيع.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة خاصة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.

سحب رعدية:

وبحسب تقرير الأرصاد، تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.