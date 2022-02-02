توصلت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، إلى تسوية في الدعوى القضائية التي ألقت باللوم على العمل الزائد والمضايقات بالشركة، في انتحار أحد موظفيها.

اعتذار الأسرة:

وأكدت الشركة في بيان، أن رئيسها موتور أكيو تويودا تقدم باعتذار للأسرة، دون أن يتم ذكر أية تفاصيل عن التسوية المالية، لكن تقارير إعلامية يابانية أشارت إلى أن الدعوى التي أقامتها أسرة الموظف طلبت تعويضاً بقيمة 123 مليون ين ياباني (1.1 مليون دولار).

ووعدت تويوتا بفتح تحقيق في القضية لمنع تكرارها، واعتذرت عن معاناة الأسرة، حسبما نقلت الأسوشيتد برس.