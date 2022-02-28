خطف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الأنظار منذ الانضمام إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي، ليُنافس على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله يواصل هز الشباك

ولم يظهر عبدالرزاق حمدالله بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط، قبل أن ينتفض مع الاتحاد ويحرز 8 أهداف.

ويحظى عبدالرزاق حمدالله بدعم كبير من الجماهير الاتحادية، ما منحه دفعة معنوية، ويطمح لمواصلة التسجيل في المباريات المقبلة، أملًا في خطف لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصة أنه يفصله 3 أهداف عن المتصدر.

وأصبح عبدالرزاق حمدالله اللاعب الأكثر تسجيلًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من الدور الثاني، وحقق العديد من الأرقام المميزة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هدافو دوري محمد بن سلمان

ويتصدر 3 لاعبين قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ22، برصيد 14 هدفًا، وهم؛ النيجيري أوديون إيغالو “الهلال”، والثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا “النصر” ورومارينيو “الاتحاد.

ونجح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا في تسجيل 13 هدفًا، فيما يتواجد نجم فريق الرائد، المغربي كريم البركاوي في المركز الخامس بقائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا.