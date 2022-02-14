أعلنت شركة التنمية الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-12-31 ( اثنا عشر شهراً ) حيث سجلت الشركة ربحاً صافياً قدره 13.5 مليون ريال مقارنة بربح 74.4 مليون ريال في العام السابق، وبانخفاض بنحو 81%.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى انخفاض صافي الدخل إلى 13.56 مليون ريال في السنة المالية 2021 مقارنة بصافي الدخل بمبلغ 74.41 مليون ريال عن السنة المالية 2020م.

وفي وقت سابق أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 63.24 نقطة ليقفل عند مستوى 12268.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال .

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة، والإعادة السعودية، وشمس، والتعاونية، وصادرات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بوبا العربية، والإنماء طوكيو م، وعطاء، وساب، وأسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.60% و 2.31% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، وإعمار الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان، والأهلي الأكثر نشاطا في القيمة.

انخفاض مؤشر نمو

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 114.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25217.57 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 113 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 410 آلاف سهم تقاسمتها 5202 صفقة.