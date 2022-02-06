تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأحد 6 فبراير 2022، رُغم تسجيل المعدن النفيس لمكاسب أسبوعية عالميًا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 217.98 ريال (58.13 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، انخفاضًا، إلى نحو 6783.75 ريالًا (1809 دولارات).

الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 190.73 ريال (50.86 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في السعودية، إلى نحو 163.49 ريال (43.60 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 127.16 ريال (33.91 دولار).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1525.88 ريال (406.90 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب في ختام تداولات الأسبوع المنتهي بنسبة 0.20%، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) لنحو 1807.8 دولار.