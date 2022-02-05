بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير، وبحضور رئيس مركز الحريضة محمد السرحاني ووكيل أمين عسير محمد العمرة، وبمشاركة الجهات الأمنية بالحريضة انطلقت مساء أمس الجمعة الفعاليات الشتوية للواجهة البحرية بمركز الحريضة.
فعاليات متنوعة مستمرة:
وبدأت الفعاليات التي شملت استعراضًا للطائرات والقوارب البحرية والسيارات المعدلة والكلاسيكية والدبابات النارية، كما تم تقديم حفل خطابي وعروض مرئية وأبريت قيم وشيم، قدم فيه عدة أغانٍ وطنية وفلكلورات شعبية وعروض للألعاب النارية وألعاب الضوء والصوت التي أحيت ليلة جميلة لزوار الواجهة البحرية.
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