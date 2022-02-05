بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير، وبحضور رئيس مركز الحريضة محمد السرحاني ووكيل أمين عسير محمد العمرة، وبمشاركة الجهات الأمنية بالحريضة انطلقت مساء أمس الجمعة الفعاليات الشتوية للواجهة البحرية بمركز الحريضة.

فعاليات متنوعة مستمرة: