أعلن معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – عن حجز جميع مساحات العرض وإتمام الاستعدادات لانطلاق النسخة الأولى من المعرض في الرياض.

وقبل يوم على انطلاق المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، سينظم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) “ملتقى الرياض للدفاع” كحدث تمهيدي للنسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، حيث سيستضيف الملتقى نخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم للنقاش في أحدث توجهات القطاع التي سترسم مستقبل الدفاع والأمن. وسيتبع الملتقى فعالية “تحية الرياض” حيث ستحلّق طائرات عسكرية دولية في سماء الرياض لأداء عرض جوي مذهل.

معرض الدفاع العالمي بالرياض

وسيبدأ معرض الدفاع العالمي يومه الأول بحفل افتتاح يضم عروضاً حية لقدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن في جميع المجالات، بحضور آلاف الزوار ومئات من عمالقة الصناعة بما فيهم: لوكهيد مارتن، ووبوينج، وجنرال داينامكس، ونافانتيا، وبي أيه إي سيستمز، وL3 هاريس، ونورينكو، حيث ستشارك أكثر من 450 شركة من حوالي 37 دولة في استعراض أحدث تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وذلك في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات.

وستستعرض المملكة قدراتها المحلية في صناعات الأمن والدفاع وذلك من خلال الجناح السعودي بمشاركة واسعة للجهات العسكرية والحكومية والشركات المحلية، وستضم قائمة المشاركين وزارة الدفاع – الشريك الرئيسي للمعرض، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية وعدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الوطنية مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) – الشريك الاستراتيجي للمعرض وعدة شركات سعودية، مما سيتيح فرصاً كبيرة للتواصل مع الشركات والمستثمرين من حول العالم بهدف عقد الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية الأمر الذي يدعم مستهدفات رؤية المملكة لتوطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030.

ثقة الصناعة العالمية الكبيرة

وقال أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي في معرض الدفاع العالمي، بأن مستوى الطلب على المشاركة في المعرض يعكس ثقة الصناعة العالمية الكبيرة في سوق الدفاع والأمن بالمملكة، وأن النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي ستشكل فرصة مثالية لروّاد الصناعة من حول العالم للتعرّف على منظومة الصناعات العسكرية في السعودية وتوجهاتها الاستراتيجية ومقابلة الشركاء الرئيسيين في الصناعة من خلال برامج تواصل مصممة خصيصاً لتحفيز الشراكات والصفقات بين المشترين والموردين على كافة المستويات في سلاسل الإمداد.

وسينفرد المعرض عالمياً بمجموعة من المزايا وفي مقدمتها تجهيز مدرجاً للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 45 متراً للعروض الجويّة المباشرة، ومركز تفاعلي للقيادة والتحكّم لاستعراض إمكانات أنظمة التوافق العملياتي التي تعدّ من أهم التوجّهات في صناعة الدفاع والأمن العالمية.

وتمت إتاحة التسجيل لحضور المعرض للمتخصصين في مجال الدفاع والأمن عبر موقع معرض الدفاع العالمي، وسيحصل جميع المشاركين الدوليين الذين تصدر لهم التصاريح بعد الموافقة على طلباتهم على تأشيرة دخول متعدد مجانية إلى المملكة العربية السعودية وصالحة لمدة عام، وذلك بهدف دفع عجلة التقدم في صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض.