أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن انطلاق دوري محمد بن سلمان الإلكتروني eMBS بنسخته الثالثة يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 الموافق 14 رجب 1443 ، الدوري الذي يقام لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان في درجة المحترفين في رياضة FIFA الإلكترونية.

تفاصيل المشاركة في النسخة الثالثة

وقد حصل على لقب النسختين الماضيتين نادي الاتحاد السعودي ومثله اللاعبون مساعد الدوسري ، وراكان المطيري في النسخة الأولى وفي النسخة الثانية كان ممثله الوحيد مساعد الدوسري بطل العالم في رياضة FIFA الإلكترونية ، وسيشارك في البطولة 16 نادي في مجموعتين كل مجموعة تحتوي على 8 أندية ليتأهلوا منها إلى ربع النهائي ثم إلى النهائي ، وستقام بالفترة 15 فبراير 2022 وحتى 23 فبراير 2022 .

وقد صرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي بن مشاري الفوزان : هذه النسخة الثالثة من بطولة دوري محمد بن سلمان الإلكتروني eMBS ، وهذا يدل قوة البطولة ورجع صداها الذي لمسناه من قبل الجمهور واللاعبين، ويدل على رغبة الأندية بالاستثمار والشراكة في مجال الرياضات الإلكترونية .

وأضاف : هذه البطولة عزيزة على قلوبنا كونها تحمل اسم غالي في قلوبنا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان داعم الرياضات الإلكترونية الأول .

الهدف الرئيسي من الدوري السعودي الإلكتروني

ويأتي دوري محمد بن سلمان الإلكتروني eMBS من حرص الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على تلبية جميع رغبات جمهور الرياضات الإلكترونية ومن سعيه كذلك للارتقاء بمجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي وجعله أرض خصبة للاعبي الرياضات الإلكترونية من أجل الوصول لهدف الاتحاد الذي يتجلى بجعل المملكة العربية السعودية معقل ونقطة انطلاق الرياضات الإلكترونية حول العالم .