برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” تحت عنوان “التحول نحو الابتكار”، وذلك في الفترة الممتدة بين 18- 20 شعبان 1443هـ الموافق 21- 23 مارس 2022 ميلادي في جدة سوبر دوم.

أهداف المؤتمر والمعرض:

وتهدف وزارة الحج والعمرة من خلال هذا المؤتمر والمعرض التركيز على التحول نحو الابتكار لإحداث نقلة نوعية تتماشى مع تطورات منظومة الحج والعمرة الجديدة ومخرجات برنامج ضيوف الرحمن، وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص للعمل على المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى طرح الفرص الاستثمارية الممكنة وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويعد المؤتمر مفترق طرق وبوابة على المنظومة الجديدة لقطاع الحج والعمرة، ونقلة نوعية جوهرية، حيث يستقطب أهم المتحدثين وأصحاب القرار والمستثمرين من كافة القطاعات المتعلقة بالحين والعمرة بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء من دول العالم الاسلامي. كما سيشهد حضور شخصيات دبلوماسية واجتماعية واقتصادية وإعلامية وسيستعرض أهم وأحدث المواضيع المتعلقة بالتحول نحو الابتكار وعوائده على هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى رفع توصيات ومقترحات تساهم بدورها بتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي وفق رؤية 2030.

المعرض الأول من نوعه:

والجدير بالذكر أن المعرض يتميز بكونه الأول من نوعه فيما يختص بقطاع خدمات الحج والعمرة، إذ يجمع تحت سقف واحد جميع الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخاصة، والقطاع الثالث، وشركات الحج والعمرة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى شركات التقنية العالمية والنقل وغيرها، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالمين الذين يسعون لبناء شراكات إستراتيجية مع الجهات المعنية.

وسيكون المؤتمر والمعرض بمثابة منصة متكاملة تجمع الجهات القائمة على خدمة ضيوف الرحمن لتوفير رحلة وجدانية متكاملة، كما سيتخلله العديد من الأنشطة التي تغطي جوانب مختلفة من تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، ومنصات وورش عمل مصاحبة تدعم المشاركين وتسلط الضوء على المبتكرين بحيث تكون تجربة الزوار متكاملة وغنية تتمحور حول أهمية التقنيات ودورها الفاعل في كافة المجالات.