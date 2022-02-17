أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، أن الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس سجلت حدوث انفجار هو الأكثر دراماتيكية منذ سنوات على الجانب الآخر من الشمس.

سجل حدوث انفجار هائل 💥 على الجانب الآخر من الشمس وقد شوهد انبعاث شمسي كبير يندفع نحو الفضاء لكنه ليس في اتجاه الأرض ولو كان كذلك فقد ينتج عنه عاصفة جيومغناطيسية قوية جدًا، وقد رصد أيضًا عمود بلازما من موقع الانفجار طوله أكثر من 400 الف كيلومتر.

التفاصيل https://t.co/2rVxrl5V9c pic.twitter.com/0oNoQltegE — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) February 17, 2022

انبعاث كتلي إكليلي هائل:

وأوضحت فلكية جدة، أن الانفجار كان كبيرًا وقد شوهد انبعاث كتلي إكليلي هائل يندفع نحو الفضاء، مشيرة إلى أن الانبعاث الشمسي ليس في اتجاه الأرض ولو كان كذلك فقد ينتج عنه عاصفة جيومغناطيسية قوية جدًّا.

كما أشارت إلى أن مصدر هذا الانفجار الهائل تم تحديده بعد إجراء تحليل الاهتزازات على سطح الشمس وعمل خرائط بدائية للجانب الآخر من الشمس، حيث تكشف أحدث صورة من مرصد ديناميكاً الشمس التابع لوكالة ناسا عن منطقة نشطة ضخمة من شبه المؤكد أنها بقع شمسية وهي المشتبه به الرئيسي.

منطقة نشطة:

وأضافت: مبدئياً قد تكون هذه المنطقة النشطة هي البقعة الشمسية التي كانت على جانب الأرض من الشمس في أوائل فبراير والتي كانت المسؤولة عن العاصفة الجيومغناطيسية التي أسقطت أقمار سبيس إكس في الرابع من فبراير، فربما أنها نمت منذ ذلك الحين.