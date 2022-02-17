تعرض بريطاني لصدمة بعد حصوله على تعويض كبير من شركة توزيع كهرباء، بعدما تسببت عاصفة أروين في انقطاع التيار عن منزله في نوفمبر الماضي.

تعويض خرافي:

ومنحت شركة الكهرباء للرجل شيكاً بقيمة 3 تريليونات و145 مليون دولار؛ تعويضاً عن الانقطاعات التي سببتها العاصفة أروين في التيار الكهربائي.

خطأ كتابي:

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، بعدما تلقى الرجل الشيك ذا الرقم الفلكي، توجه إلى تويتر، وسأل الشركة “هل أنتم متأكدون من التعويض”؟ وردت عليه الشركة مؤكدةً وقوعها في خطأ كتابي، وإصدارها أوامر للبنوك بمنع صرف 74 شيكاً تضمن تعويضات كبيرة مغلوطة، بحسب سكاي نيوز عربية.