وثقت عدسة “المواطن” وجود بئر ارتوازي مكشوف مقابل لمنازل عدد من سكان حي الربوة في محافظة حفر الباطن يشكل خطرًا على حياة الأطفال.
بئر مكشوف:
وقال المواطن عبدالعزيز الساير: إنه كان في وقت سابق تقابل منازلهم سورًا تم إزالته، وتفاجؤوا بعد ذلك بترك بئر ارتوازي مكشوف حيث تم إبلاغ الأمانة ومباشر البلاغ دون معالجة البئر بالردم.
حواجز بلاستيكية:
وأضاف الساير: أن الأمانة وضعت حواجز بلاستيكية وهذا الأمر يعد مصدر خطر على أطفال الحي، مطالبًا بسرعة معالجة وضع البئر حتى لا تتكرر حادثة الطفل ريان المأساوية.
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