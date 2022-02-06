وثقت عدسة “المواطن” وجود بئر ارتوازي مكشوف مقابل لمنازل عدد من سكان حي الربوة في محافظة حفر الباطن يشكل خطرًا على حياة الأطفال.

بئر مكشوف:

وقال المواطن عبدالعزيز الساير: إنه كان في وقت سابق تقابل منازلهم سورًا تم إزالته، وتفاجؤوا بعد ذلك بترك بئر ارتوازي مكشوف حيث تم إبلاغ الأمانة ومباشر البلاغ دون معالجة البئر بالردم.

حواجز بلاستيكية:

وأضاف الساير: أن الأمانة وضعت حواجز بلاستيكية وهذا الأمر يعد مصدر خطر على أطفال الحي، مطالبًا بسرعة معالجة وضع البئر حتى لا تتكرر حادثة الطفل ريان المأساوية.