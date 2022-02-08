انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد بالميراس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين دون رد.

بالميراس يتقدم على الأهلي:

وبدأت مباراة الأهلي ضد بالميراس التي أُقيمت على ملعب آل نهيان في أبو ظبي بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين وسط أفضلية نسبية للفريق البرازيلي، ولعب دانيلو رأسية عند الدقيقة 15، إلا أن علي لطفي أمسك الكرة.

وتوغل أليو ديانج ولعب كرة عرضية داخل المنطقة، إلا أن دفاع الفريق البرازيلي حولها إلى ركنية عند الدقيقة 17، واستمرت المحاولات دون خطورة حقيقة على المرميين، قبل أن يستقبل النادي الأهلي الهدف الأول عند الدقيقة 41.

وتلقى رفائيل فيغا تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية تهز شباك علي لطفي، ولعب علي معلول عرضية مميزة، سددها عمرو السولية، إلا أن الحارس أمسكها، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد بالميراس بتقدم الفريق البرازيلي.

دودو يعزز تقدم فريقه:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، لعب علي معلول عرضية مميزة، إلا أن الدفاع تصدى لها، وتوغل دودو داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة صاروخية، ليسجل الهدف الثاني في شباك الأهلي عند الدقيقة 50.

وحصل الأهلي على خطأ على حدود منطقة الجزاء، سددها علي معلول، ولكنها مرت أعلى المرمى، وتوغل أحمد عبدالقادر وراوغ دفاع بالميراس، قبل أن يسقط داخل المنطقة، وطالب اللاعبون بركلة جزاء عند الدقيقة 55، ولكن الحكم طالب باستكمال اللعب.

وواصل الأهلي محاولاته، ولعب معلول عرضية، حولها حمدي فتحي برأسية، ولكن الحارس أمسكها عند الدقيقة 57، قبل أن يطلق فتحي تسديدة قوية، إلا أنها تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 60.

وأرسل أيمن أشرف عرضية، حولها حمدي فتحي برأسية، إلا أنها مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 68، وأطلق أحمد عبدالقادر تسديدة صاروخية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس، وتابعها محمد شريف ليهز الشباك عند الدقيقة 72، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب أيمن أشرف عند الدقيقة 80 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليُكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، ليفوز بالميراس بهدفين نظيفين، وينتظر الفائز من مباراة الهلال وتشيلسي غدًا لمواجهة في نهائي كأس العالم للأندية.