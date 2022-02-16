حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، فإن التكلفة الإنسانية ستكون هائلة.

هجوم محتمل:

وطالب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، جميع الأمريكان بضرورة مغادرة الأراضي الأوكرانية؛ لأن “الهجوم الروسي ما زال محتملًا”، مؤكدًا أن روسيا لديها حتى الآن نحو 150 ألف جندي حول أوكرانيا.

رسالة إلى روسيا:

وأرسل بايدن رسالة إلى المواطنين الروس، لستم أعداءنا وشاركتم إلى جانبنا في الحرب العالمية الثانية.

كما وجه رسالة إلى روسيا قال فيها: سنرد على أي تهديد لدول حلف الناتو، وسنحاسبكم على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا.