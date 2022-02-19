على وقع الأزمة الروسية مع الغرب بشأن أوكرانيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا وجدت واشنطن أن مثل هذا اللقاء يخدم نجاح الجهود الدبلوماسية.

مستعد للقاء:

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية تبث عبر الإنترنت السبت: “الرئيس جو بايدن مستعد دائمًا للقاء، إذا وجدنا أن ذلك سيكون مفيدًا للدبلوماسية والسلام”.

كما أوضح أنه من المخطط أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في أوروبا يوم 24 فبراير، مضيفًا أنه كتب في رسالته الجوابية إلى لافروف أن عقد لقائهما “يقتضي ألا تعتدي روسيا على أوكرانيا خلال هذا الوقت”.

اتخذ قراره بغزو أوكرانيا:

يذكر أن بايدن كان أعلن الجمعة أنه “واثق” من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “اتخذ قراره” بغزو أوكرانيا، مشددًا في الوقت نفسه على أن “الأوان لم يفت” للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة.

وقال في خطاب من البيت الأبيض: “لدينا سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا في الأيام المقبلة”، مضيفًا: “أنا واثق من أنه اتخذ القرار. لدينا أسباب للاعتقاد بذلك”.

أما عن سيناريو الهجوم الروسي على أوكرانيا، فأوضح: “نعتقد أنهم سيستهدفون مدينة كييف التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون شخص بريء”.