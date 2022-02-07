ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، الجهود الدبلوماسية وجهود “الردع الجارية”، ردًّا على الحشد العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا.

وأكد بايدن وماكرون، خلال اتصال هاتفي استمر 40 دقيقة، دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واتفقا على أن الفرق الأمريكية والفرنسية ستبقى على اتصال من أجل التشاور مع حلفاء البلدين، بما في ذلك أوكرانيا، وفق ما جاء في بيان نشره البيت الأبيض.

تنسيق بين الطرفين:

بدوره، أفاد مصدر رئاسي فرنسي، الأحد، أن الرئيس ماكرون تحدث مرة أخرى مع الرئيس بايدن للتنسيق قبل توجهه إلى موسكو اليوم الاثنين.

وقال المصدر: إن الزعيمين “تبادلا المعلومات عن الاتصالات التي تمت خلال العطلة الأسبوعية”، وذلك من أجل تنسيق جيد قبل الزيارة.

ومن المقرر أن يزور ماكرون، الاثنين، روسيا التي حشدت قوات بالقرب من حدود أوكرانيا، مما أثار مخاوف الغرب من حدوث غزو. وتنفي موسكو اعتزامها غزو أوكرانيا.

وكان ماكرون قد تحدث هاتفيًّا أيضًا، السبت، مع ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قبيل زيارته لموسكو هذا الأسبوع، للمساهمة في نزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا.