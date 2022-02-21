اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع فريقه الأمني في الغرفة السرية بالبيت الأبيض بشأن أوكرانيا، فيما حذرت سفارة أمريكا في موسكو من تهديد بهجمات على مواقع في مدن روسية ومناطق على حدود أوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

ونشر حساب البيت الأبيض على تويتر، صورة من الاجتماع بحضور وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

كما اتصل الرئيس بايدن هاتفيا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث الأزمة الأوكرانية.

بايدن يهاتف ماكرون

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، وسط مخاوف غربية من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا وهو ما تنفيه موسكو.

وكان ماكرون قد تحدث في وقت سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي مكالمة منفصلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بايدن يعدل خططه

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، أن بايدن عدّل خططه وقرر البقاء في واشنطن بعدما كان مقررا مغادرة واشنطن لقضاء يومين في ديلاوير.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن لن يسافر إلى ويلمنغتون بولاية ديلاوير لمتابعة أمر يتصل بأسرته وسيظل بدلا من ذلك في واشنطن.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض قائلا “كان لدى الرئيس أمر يتعلق بأسرته وكان يستدعي سفره إلى ويلمنغتون بولاية ديلاوير الليلة لكنه لن يذهب وسيبقى في واشنطن العاصمة”.

وقبيل ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استعداد الرئيس بايدن، للعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في “أي وقت وبأي صيغة من أجل منع الحرب”.

وقال بلينكن إن “كل ما يحدث على الأرض في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان تمديد التدريبات العسكرية من قبل روسيا وبيلاروسيا، يشير إلى أن العالم على شفا غزو روسي أوكراني”.

حزمة ضخمة من العقوبات

وأشار بلينكن في تصريحات أدلى بها لأحد البرامج على شبكة “CNN”، نقلتها وكالة “رويترز”، إلى أن “الولايات المتحدة ملتزمة حتى اللحظة الأخيرة باستغلال كل فرصة لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية يمكن أن تثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المضي قدما عن تنفيذ عملية الغزو”.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن تفهمه لمطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بتطبيق “عقوبات” ضد الجانب الروسي، مؤكدا أنه “بمجرد أن يتم تفعيل العقوبات، فإن التأثير الرادع يكون قد انتهى”، على حد وصفه.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة وحلفاءها قد بنوا ما وصفه بـ”الحزمة الضخمة” من العقوبات على روسيا في حالة “غزوها أوكرانيا”.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لتجنب التصعيد حول أوكرانيا.