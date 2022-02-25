نوهت الإدارة العامة للمرور بشأن بدء أعمال صيانة طريق الملك فهد بالمنطقة الشرقية، غدًا السبت.

بداية من الغد:

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن إدارة مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ تنوه بالبدء بأعمال صيانة طريق الملك فهد، بدءًا من تقاطع الصالة الملكية وحتى طريق أبو حدرية، بالاتجاهين، وذلك اعتبارًا من غد السبت (25/ 7/ 1443هـ).

منطقة الصيانة:

ولفت إلى أن منطقة الصيانة يبلغ طولها 20 كيلومترًا، وتشمل أعمال إعادة الكشط والسفلتة، وسيتم إغلاق مسارين وإتاحة الحركة على مسارين آخرين.