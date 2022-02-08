أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل رسميًا في منافساتها.

دورة الألعاب السعودية الأولى

وتُعد دورة الألعاب السعودية الأولى إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وتستضيف الرياض منافساتها خلال الفترة من 10 وحتى 20 من شهر مارس المقبل، حيث تنطلق التصفيات التأهيلية يوم 16 فبراير الجاري.

وتم اليوم فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة من الرياضيين والرياضيات؛ الذين يتوقع وصولهم إلى 6000 لاعب ولاعبة (فئة العامة)؛ وحتى الـ 13 من فبراير الجاري عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

45 رياضة في دورة الألعاب

وذكر بيان اللجنة: “بعد تقييم الرياضات في مناطق المملكة الـ13 من الناحية الفنية وشعبية اللعبة والمعايير الرياضية ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، فقد تقرر اعتماد 45 رياضة”.

وجاءت الرياضات المعتمدة في دورة الألعاب السعودية الأولى كالتالي: “السهام، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 5×5، كرة السلة 3×3، كرة الطائرة الشاطئية، البلياردو، البولينج، الملاكمة، الهجن، الشطرنج، الدراجات (سباق الطرق)، والفروسية (تحمل – قفز)”.

كما تم اعتماد كل من؛ الألعاب الإلكترونية، المبارزة، كرة القدم للصالات، الجولف، الجمباز، كرة اليد، التجديف (صالات)، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيك بوكسينج (الملاكمة والركل)، الملاكمة التايلندية، الرماية، التسلق الرياضي، التزلج اللوحي، الإسكواش.

وأضاف بيان اللجنة أنه تم اعتماد كل من أيضًا؛ السباحة، كرة الطاولة، التايكوندو، التنس، السباق الثلاثي، الكرة الطائرة، كرة الماء، رفع الأثقال، المصارعة، البادل، الكارتنج، السامبو، الآيكيدو، الووشو، والبلوت.

وستضم دورة الألعاب السعودية الأولى اللاعبين المسجلين في الاتحادات والأندية الرياضية، على أن تتاح الفرصة للمزيد من المشاركين المؤهلين من خلال التسجيل المتاح لجميع شرائح المجتمع تحت مسمى (فئة العامة)، ما يساهم في ظهور مواهب جديدة.