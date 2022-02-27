بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم باستقبال طلبات الالتحاق بـ17 برنامجاً للدراسات العليا في التخصصات النظرية والعلمية بالجامعة, للعام الجامعي 1444هـ.

وبيّنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن البرامج المتاحة في التخصصات النظرية تشمل برنامج الاقتصاد الإسلامي “ماجستير ودكتوراه”, وبرنامج المهارات اللغوية “دبلوم عالي”, وبرنامج التوجيه والإرشاد “دبلوم عالي لطلاب المنح”, وبرنامج الدعوة والثقافة الإسلامية “دبلوم عالي”, وبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها “دبلوم عالي لطلاب المنح”, ويستمر التقديم في التخصصات النظرية حتى الـ 5 من شهر شعبان المقبل, عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

تفاصيل التخصصات

كما خصّص التقديم على برامج التخصصات العلمية لمرحلة الماجستير, ويشمل “كلية الهندسة” في تخصصات الطاقة المتجددة, والميكاترونيكس والربوتكس, والهندسة وإدارة التكنولوجيا, و”كلية الحاسب الآلي”، حيث تتضمن تخصصات علم الحاسب الآلي, والواقع الافتراضي والألعاب, وعلم البيانات, وتقنيات أمنية, و “كلية العلوم” وتضم تخصصات الفيزياء, والكيمياء, والرياضيات, والماجستير المهني في المختبرات الصناعية, حيث يستمر التقديم في التخصصات العلمية حتى الـ 20 من شهر شعبان المقبل.