أعلنت وزارة الداخلية بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.

شروط المغادرة:

وقالت الداخلية: إنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا أو الفئات المستثناة وقف ما يظهر في تطبيق توكلنا.

شروط الدخول:

وكذلك إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنين بغض النظر عن حالة تحصينهم بتقديم نتيجة سلبية لفحص بي سي آر معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السرعية لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام.