يبدو أن المدرب الألباني بيسنك هاسي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد التعادل مع التعاون مساء أمس في الجولة الـ19 في الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي مستمر في نتائجه السلبية

واستمرت النتائج السلبية تحت قيادة هاسي، حيث يتواجد الراقي في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعد أن تعادل في آخر جولتين أمام ناديي ضمك والتعاون.

وتشير التقارير إلى أن الراقي، أصبح قريبًا من التعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال وبنفيكا البرتغالي السابق ليكون المنقذ لـ الأهلي بالمرحلة المقبلة.

ورغم رفض جيسوس التدريب حاليًا في المملكة، لكن إصرار إدارة ماجد النفيعي على التعاقد معه، سيجعله أقرب من أي وقت مضى لتدريب الراقي.

تجربة لم تستمر مطولًا مع الهلال من قبل

وسبق للمدرب البرتغالي جيسوس صاحب الـ67 عامًا، وأن تولى تدريب الهلال خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يناير 2019، حيث قاد الفريق في 20 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز 15 مرة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مرة واحدة فقط.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج سخر من بقاء هاسي مدربًا للراقي قائلًا: ” يبدو إنه دمه خفيف !”.