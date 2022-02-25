ضمن نادي برشلونة الإسباني، تواجده في دور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نادي نابولي الإيطالي برباعية مقابل هدفين في إياب الدور المؤهل لدور ثمن النهائي في البطولة الأوروبية.

برشلونة يضرب بالرباعية

الشوط الأول شهد ضغطًا هجوميًا قويًا من قبل لاعبي البارشا حيث نجحوا سريعًا وفي الدقيقة الثامنة في إحراز الهدف الأول عبر الظهير الأيسر خوردي ألبا بعد تمريرة رائعة من اللاعب أداما تراوري.

وواصل البارشا ضغطه الهجومي ليضيف ثاني الأهداف عبر الهولندي فرينكي دي يونج في الدقيقة الـ13.

وقلص نابولي الفارق عبر اللاعب لورينزو إنسيني في الدقيقة الـ23 من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، سجل جيرارد بيكيه ثالث أهداف البارشا بطريقة جميلة لينتهي الشوط الأول بتأخر نابولي بثلاثية لهدف.

وفي الشوط الثاني، عزز البارشا من تقدمه بإحرازه الهدف الرابع عبر اللاعب بيير أوباميانج ثم قلص نابولي الفارق بالهدف الثاني عبر الإيطالي ماتيو بوليتانو من تصويبة خدعت الحارس تير شتيجن.

البارشا يتأهل من مجموع المباراتين

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق في إسبانيا، ليتأهل برشلونة لدور الستة عشر بنتيجة 5/3 في مجموع المباراتين.