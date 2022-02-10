استعرض برنامج ريف الميزة النسبية لمنطقة نجران، موضحًا أنها تشمل منتجات التالية: الجلود، الخل، زيت التين الشوكي، تجفيف الفواكه، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل.

الثروة الحيوانية:

ولفت البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه بالنسبة لنشاط الثروة الحيوانية فبحسب الميز النسبية الزراعية بالمناطق، فهو يشمل المنتجات التالية (السمن، الزبدة، الأقط، الجبن، الصناعات المنتجة من الجلود المحلية، الصناعات من الصوف الحيواني المحلي، صناعة الخيوط من الصوف، السدو من الصوف الحيواني المحلي).

دعم برنامج ريف

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم البرنامج.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

ما هو برنامج ريف ؟

ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.