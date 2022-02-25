تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى ما دون الـ100 دولار، بعد الارتفاعات الحادة في الجلسة السابقة مع استبعاد الطاقة من العقوبات على روسيا.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعات قوية أمس بسبب القلق بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية، بعد فرض عقوبات على روسيا التي تعتبر مصدر النفط الخام الرئيسي.

برنت ينخفض:

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة لشهر إبريل نيسان بمقدار 33 سنتًا أو 0.3% إلى 98.75 دولار للبرميل الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش بعد صعوده يصل إلى 101.99 دولار.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 30 سنتًا أو 0.3% إلى 92.51 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة 95.64 دولار.

هجوم روسيا على أوكرانيا:

وتسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم الخميس في ارتفاع الأسعار أعلى من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، ولامس برنت 105 دولارات، قبل تقليص المكاسب عند إغلاق تداولات أمس الخميس.

ويعتبر الهجوم هو الأكبر الذي تتعرض له دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف من الناس إلى الفرار من منازلهم.

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن موجة من العقوبات على روسيا، ومن المفترض أن تعيق هذه الإجراءات قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالعملات الرئيسية، إضافة إلى عقوبات ضد البنوك والشركات المملوكة للدولة.