أكد عائض القحطاني، بروفيسور جراحة السمنة والمناظير، أن نجاح عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن، يساعد في الشفاء من أمراض السكري والضغط والكوليسترول، كما يسهم في إطالة الحياة 10 سنوات.

البروفيسور"عائض القحطاني": نجاح عمليات "تكميم المعدة" لإنقاص الوزن يشفي من "السكر والضغط" وتطيل الحياة إلى "10 سنوات"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HD4fteUlBP

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 6, 2022

تحضيرات خاصة:

وتابع القحطاني خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الأوزان فوق 15 كجم، تحتاج إلى تحضيرات خاصة لإجراء عملية التكميم، قبل وأثناء وبعد الجراحة، مشيرًا إلى أنه ليس كل طبيب مؤهل للتعامل معها، ولا كل مستشفى تجرى فيها.

ما بعد الجراحة:

وأشار بروفيسور جراحة السمنة والمناظير إلى أن ما بعد جراحة التكميم هو أهم من التكميم بمراحل، مؤكدًا أن هناك عدة عوامل تسهم في إنجاح العملية وهي الالتزام بالتعليمات والحرص على المتابعة مع أخصائي تغذية وتناول الفيتامينات والسوائل وممارسة الرياضة.