قررت بريطانيا، الجمعة، تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، فيما نقلت سي إن إن عن مصادر أنه سيتم فرض عقوبات أمريكية على بوتين اليوم.

عقوبات على بوتين ولافروف:

وقالت وزيرة خارجية بريطانيا تروس ليز الجمعة: إن بلادها ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف ردًّا على ما أسمته العملية العسكرية الروسية “غير المشروعة وغير المبررة” لأوكرانيا.

أضافت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “لن نتوقف عن إلحاق الضرر الاقتصادي بالكرملين حتى استعادة السيادة الأوكرانية”.

استهداف أوكرانيا:

وبدأت روسيا يوم الخميس عملية عسكرية مستهدفة مدنًا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول: إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا، وافق عليها زعماء دول التكتل الخميس، قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي بوتين ووزير خارجيته لافروف.

ووافقت 27 دولة أوروبية بالإجماع على تجميد أصول بوتين ولافروف.