أعلنت بريطانيا حزمة من تخفيف الإجراءات الاحترازية أبرزها عدم إلزامية الحجر المنزلي لمصابي كورونا وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ضمن خطة التعايش مع كوفيد.

إلغاء الحجر المنزلي

والحجر المنزلي هو إجراء وقائي تطبقه كافة دول العالم تقريبًا على مصابي كورونا ممن ظهرت عليهم الأعراض أو حتى المخالطين لحالات مؤكدة الإصابة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مقابلة مع قناة “BBC” تم بثها الأحد إن رفع جميع القيود القانونية المفروضة للحد من انتشار الفيروس سيسمح لمواطني المملكة المتحدة بحماية أنفسهم دون تقييد حرياتهم، ومن المتوقع أن يعرض تفاصيل الخطة على البرلمان غدًا الاثنين.

تخفيف الإجراءات بحذر

وتابع جونسون الذي اتهم رسميًا بخرق الإجراءات الاحترازية: “أنا لا أقول إنه يتعين علينا التخلي عن الحذر، لكن الوقت الحالي هو الأنسب للجميع لاستعادة ثقتهم، لقد وصلنا إلى مرحلة نعتقد فيها أنه يمكنكم تحويل التوازن بعيدًا عن إلزامية الدولة، بعيدًا عن حظر مسارات عمل معينة، وإجبار مسارات عمل معينة، لصالح تشجيع المسؤولية الشخصية”.

كورونا في بريطانيا

يذكر أن كورونا أصاب العديد من كبار المسؤولين في بريطانيا وكانت أحدث الإصابات بين قادة البلاد اليوم الأحد حيث أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الأحد، عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا.

ويوم الاثنين الماضي أعلن مكتب كاميلا دوقة كورنوال إصابتها الدوقة بكوفيد-19، بعد أربعة أيام من تأكيد إصابة زوجها الأمير تشارلز بالفيروس للمرة الثانية.