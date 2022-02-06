أكدت مصادر مطلعة، أن جثمان الطفل المغربي ريان متواجد حاليا، في المستشفى العسكري بالرباط لتحديد سبب الوفاة، وفقا لخبر عاجل بثته “العربية”.
وبالأمس أعلن الديوان الملكي المغربي، في بيان له، نبأ وفاة الطفل ريان بعد أيام قضاها داخل البئر.
بيان الديوان الملكي المغربي
وقال الديوان الملكي المغربي “نعلن نبأ وفاة الذي سقط في بئر يصل عمقه إلى 32 مترا, بإقليم شفشاون شمال المغرب يوم الثلاثاء الماضي.
مراسل #العربية في #شفشاون عادل الزبيري: بيان الديوان الملكي ساعد على تقبل المتضامنين لنبأ وفاة #الطفل_ريان وسط شعورهم بالصدمة#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/PgrTsVCiNF
— العربية (@AlArabiya) February 5, 2022
وأشار البيان الصادر عن الديوان إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالا بوالدي الطفل الراحل، وأعرب لهما عن أحر تعازيه وأصدق مواساته في هذا المصاب الأليم، ولا راد لقضاء الله فيه.
وكانت السلطات المغربية قد وفرت العديد من آليات الحفر لإنجاح عملية الإنقاذ، التي واجهتها عدة عراقيل، نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة.
بعد صموده 5 أيام متتالية وحيداً داخل البئر الذي سقط فيه.. وبعدما أدمى قلوب الملايين حول العالم في محنته.. #الطفل_ريان يفارق الحياة#وفاة_ريان#العربية pic.twitter.com/Ro872tXK1W
— العربية (@AlArabiya) February 5, 2022
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