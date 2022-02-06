أكدت مصادر مطلعة، أن جثمان الطفل المغربي ريان متواجد حاليا، في المستشفى العسكري بالرباط لتحديد سبب الوفاة، وفقا لخبر عاجل بثته “العربية”.

وبالأمس أعلن الديوان الملكي المغربي، في بيان له، نبأ وفاة الطفل ريان بعد أيام قضاها داخل البئر.

بيان الديوان الملكي المغربي

وقال الديوان الملكي المغربي “نعلن نبأ وفاة الذي سقط في بئر يصل عمقه إلى 32 مترا, بإقليم شفشاون شمال المغرب يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار البيان الصادر عن الديوان إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالا بوالدي الطفل الراحل، وأعرب لهما عن أحر تعازيه وأصدق مواساته في هذا المصاب الأليم، ولا راد لقضاء الله فيه.

وكانت السلطات المغربية قد وفرت العديد من آليات الحفر لإنجاح عملية الإنقاذ، التي واجهتها عدة عراقيل، نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة.