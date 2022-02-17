جذب نجم العالمي، عبدالمجيد الصليهم الأنظار إليه خلال مباراة الباطن والنصر اليوم، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين.

عبدالمجيد الصليهم يتألق

وعاد عبدالمجيد الصليهم إلى المشاركة بشكل أساسي في مباراة الباطن والنصر، وذلك للمرة الأولى بعد غياب دام لـ3 أشهر، ونجح في تقديم أداء مميز.

وتألق عبدالمجيد الصليهم طوال أحداث مباراة النصر والباطن، خاصة في الشوط الأول، حيث نجح في تسجيل هدف، وقام بـ3 مراوغات ناجحة، وكسب 6 التحامات، وأطلق تسديدة قوية على المرمى.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هدف عبدالمجيد الصليهم هو الأول له في الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب دام 378 يومًا.

وكان آخر هدف سجله الصليهم ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في الرابع من شهر فبراير عام 2021، حينما نجح في هز شباك التعاون.

العالمي يحسم مباراة الباطن والنصر برباعية

وانتهت مباراة الباطن والنصر في افتتاح منافسات جولة يوم التأسيس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العالمي بنتيجة 4/3، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العالمي رصيده إلى 41 نقطة، ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الباطن عند 19 نقطة في المركز الـ14.