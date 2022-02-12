يتأخر الفريق الكروي الأول في الهلال، بثلاثية دون رد مع نهاية الشوط الأول أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

هدددددف!⚽

د17' الهدف الثاني لـ الاهلي عن طريق ياسر ابراهيم

الهلال 0 × 2 الاهلي#الهلال_الاهلي_المصري#قنوات_SSC pic.twitter.com/AvTXwXbwIm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022

ملخص الشوط الأول

وكان الأهلي تقدم بهدفين عبر المدافع ياسر إبراهيم في الدقيقتين الـثامنة والـ16 من ضربتين رأسيتين، ثم عزز بالهدف الثالث عبر اللاعب أحمد عبدالقادر في الدقيقة الـ42.

هدددددف!⚽

د40' الهدف الثالث لـ الاهلي عن طريق أحمد عبدالقادر الهلال 0 × 3 الاهلي#الهلال_الاهلي_المصري#قنوات_SSC pic.twitter.com/KjOc8AYhdH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022

وشهدت المباراة حالتي طرد من صفوف زعيم آسيا، حيث طُرد كل من محمد كنو والبرازيلي ماثيوس بيريرا بعد تدخلهما العنيف على كل من ياسر إبراهيم وعمرو السولية.