قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن كل المؤشرات تؤكد قرب غزو روسيا لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المناورات في بيلاروسيا تجعل الولايات المتحدة أكثر قلقًا لإمكانية غزو روسيا لأوكرانيا.

غزو روسيا لأوكرانيا وشيك

وأضاف بلينكن، في تصريحات نقلها موقع العربية في نبأ عاجل، أن اللقاء الذي سيجريه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع، سيكون بموعده “إذا لم يحدث الغزو الروسي لأوكرانيا” حسب تعبيره.

وتابع: “أعددنا مع الحلفاء حزمة قاسية من العقوبات على روسيا”، لافتًا إلى أن فرض العقوبات على روسيا قبل الغزو سيعني تلاشي الردع، مؤكدًا استعداد بايدن للقاء بوتين في أي وقت، رابطًا نجاح الدبلوماسية بسحب روسيا لقواتها من الحدود.

قذائف على الحدود

وكانت وكالة “تاس” الروسية للأنباء نقلت عن السلطات المحلية في جنوب غرب روسيا، قولها أمس السبت: إن قذيفة أصابت منزلًا بقرية روسية قرب الحدود الأوكرانية، وأحدثت أضرارًا في سطحه من دون أن يصاب أحد بأذى.

ونفت أوكرانيا بشدة تقريرين سابقين عن سقوط قذائفها على الأراضي الروسية قرب الحدود، ووصفتها بأنها أنباء زائفة.

وقالت كييف: إن قوات الحكومة الأوكرانية لا تطلق النار، وإنها لا مصلحة لها في تصعيد التوتر المرتفع بالفعل.