أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رفضه لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، المقرر في 23 فبراير الجاري، على خلفية قرار موسكو الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، يوم أمس الثلاثاء: إنه “في الوقت الحالي ليس من المجدي عقد هذا اللقاء. وأجريت مشاورات مع الحلفاء والشركاء والكل اتفقوا معي”.

رفض اللقاء:

وأضاف بلينكن أنه وجه رسالة إلى لافروف لإبلاغه برفض اللقاء.

وفي الوقت ذاته أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا، ولكن عليها “أن تظهر موقفًا جديًّا”، حسب قوله.

واعتبر الوزير الأمريكي أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدل على أنه يرى أوكرانيا “بمثابة كيان خاضع لروسيا، وليس دولة ذات سيادة”.

جنود روس إلى أوكرانيا:

وعقب خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أعلن فيه أنه سيرسل قوات لدعم منطقتي دونيتسك ولوغاستك شرق أوكرانيا اللتين أعلن استقلالهما، قال شاهد من رويترز أمس الثلاثاء: إن قافلة عسكرية تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل جنودًا شوهدت وهي تتجه صوب الحدود الأوكرانية في منطقة بيلجورود الروسية.

إجلاء دبلوماسي:

في الأثناء، أعلنت روسيا الثلاثاء أنها ستجلي دبلوماسييها من أوكرانيا قريبًا “لحماية أرواحهم” بعدما أذن مجلس الاتحاد للرئيس فلاديمير بوتين بإرسال الجيش إلى الخارج.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “من أجل حماية أرواح (الدبلوماسيين) والحفاظ على سلامتهم، قررت القيادة الروسية إجلاء موظفي البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا، وهي خطوة ستنفذ في المستقبل القريب”.