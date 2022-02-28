أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية، أن الصقارة، والفروسية، والإبل في صميم شخصية الإنسان العربي.

الالتحاق بجامعة الملك فهد:

وأضاف بندر الفيصل خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الاثنين، أنه كان يرغب في دراسة الطيران والالتحاق بالقوات الجوية، وهو ما وافق عليه والده الأمير خالد الفيصل، بشرط أن يكون بعد إتمام دراسته العلمية، الأمر الذي اتجه به للالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الأمير "بندر بن خالد الفيصل" يكشف سبب تحول رغبته من دراسة الطيران والالتحاق بالقوات الجوية إلى دراسة "علوم الحاسب الآلي"#بندر_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/h1qFmXyDH2 — في الصورة (@almodifershow) February 28, 2022

دراسة العمارة:

وتابع أنه كان يرغب في البداية بدراسة العمارة، إلا أن والده وجهه نحو دراسة علوم الحاسب الآلي، والتي كان يرى أنها مستقبل العلوم بشكل عام، وهو ما انصاع له الأمير بندر، مؤكدًا أنه عانى خلال المرحلتين المتوسطة والثانوية بسبب غياب التركيز، وهو ما استمر أيضًا في مرحلة الدراسة الجامعية، إلا أن إجادته للغة الإنجليزية ساعدته بشكل كبير في التغلب على بعض المصاعب المتعلقة بالدراسة مقارنة بأقرانه.