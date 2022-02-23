احتفت شركة بنش مارك بيوم التأسيس الذي حل يوم أمس الثلاثاء، بإطلاق أغنية وطنية جديدة حملت اسم “أنا سعودي أنا”، بصوت الفنان عايض يوسف.

تفاصيل الأغنية:

وتبث الأغنية الجديدة على الإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي إهداء من شركة” بنش مارك” إلى أبناء الوطن؛ بمناسبة يوم التأسيس، الذي يحل للمرة الأولى، ويذكر بالجذور الراسخة للسعوديين، والعمق التاريخي، وأمجاد تمتد إلى ثلاثة قرون عريقة.

كلمات الأغنية:

الأغنية من كلمات عجلان ثابت– وشم، وألحان محمد طه، وتوزيع موسيقي هشام السكران. رؤية وفكرة علي المراني، وبإشراف فني من محمد صالح وتحمل في طياتها معاني ضافية، وجاء في كلماتها: (أنا أنا سْعودي أنا، ما طاح لي مجد انبنى، أعيش بادي ديرتي، وأسكن سحاب نْيوم)، (اسمي من العليا ظهَر، ثلاثمية عام بفخر، فيني ملوك المملكة، بعد الله القيّوم).

ومن كلماتها: (آمالنا فوق السحاب، وأحلامنا ماهي سراب، حنا تخطينا الصعاب، قول وفعل وعزوم)، وفي طياتها (تاريخنا مثل الذهب، حنا سند كل العرب، لا مستحيل ولا صعب، فينا الأمل كل يوم).