أعلن بنك الرياض عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي.

الانتهاء من طرح الصكوك:

وقال البنك في بيان له عبر موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إنه بالإشارة إلى إعلانه المنشور على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 1443/07/08هـ (الموافق 2022/02/09م) عن بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وطرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين، يُعلن عن الانتهاء من طرح الصكوك وسيتم تسوية الصكوك بتاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م.

ولفت بنك الرياض إلى أن نوع الإصدار هو صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار بعدد إجمالي للصكوك/ للسندات 3,750 بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

القيمة الاسمية والعائد:

أما القيمة الاسمية للصك/ للسند فهي 200 ألف دولار أمريكي بعائد 4% سنويًا ومدة استحقاق دائمة، مشيرًا إلى أنه يجوز له في بعض الحالات استرداد الصكوك كما هو موضح في تعميم الطرح.